Arrestation de Barth : Serigne Mbacké Ndiaye s’interroge sur le motif

Serigne Mbacke Ndiaye sur l'arrestation de Barth

L’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye ne comprend pas le motif de l’arrestation du maire de Mermoz Sacré-Cœur et candidat à la mairie de Dakar. L'allié de Macky Sall et membre de BBY est d'avis qu'on ne peut pas empêcher un citoyen de marcher seul ou d'être accompagné de deux personnes.





C’est sur Facebook que le coordinateur du Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme (Rapel) a posé le débat.





«Pourquoi Barthélémy Dias a été arrêté ?»





«C’est la question que je me pose. J’ai interrogé plusieurs personnes, mais sans réponse. Alors je la pose à haute voix et alerte.





D’après les images que j’ai vues, c’est un citoyen accompagné de deux ou trois personnes et non une foule. Je ne vois pas comment ceci peut constituer un délit.





On le soupçonne peut-être de vouloir organiser une marche non-autorisée à Dakar. Si c’est le cas, ce serait trop léger. Arrêtons de créer des situations conflictuelles dont le seul perdant serait le président Macky Sall», fait savoir Serigne Mbacké Ndiaye sur sa page Facebook».





Mieux, poursuit-il, «ceux qui sont à la base de beaucoup de conflits laissent la patate chaude entre les mains du président. On ne peut pas empêcher un citoyen de marcher seul ou accompagné de deux concitoyens.