Arrestation de Bassirou Diomaye Faye : Idrissa Seck compte jouer les bons offices auprès du Président Macky Sall

La dernière sortie médiatique du Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a fait un tollé. Si certains membres de sa Coalition exigent sa démission, le Président du CESE n'a pas perdu de sa flegme. Il poursuit son chemin sans être freiné par les quolibets et critiques.





A Ndiaffate Ngara, dans la commune de Ndiaganiao où il assistait au "Leul" (séance d'initiation) de plusieurs villages, sur l'invitation d'un de ses amis du nom de Dethié, Idrissa Seck a été interpellé par les sages sur l'arrestation d'un de leurs fils à savoir Bassirou Diomaye Faye.