Arrestation de Cheikh Hadjibou Soumaré : Mimi Touré dénonce “une volonté expresse d’humiliation”

L'ancien Premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré a été placé jeudi en garde à vue, après avoir demandé au président Macky Sall s'il avait participé au financement présumé d'une figure politique française. Une mesure que déplore, Aminata Touré, qui a affiché son soutien à M. Soumaré. “J’exprime ma solidarité et compassion au Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré, sa mise en garde à vue est excessive et relève d'une volonté expresse d’humiliation.







Ceci n’honore pas notre Démocratie et il doit être libéré au plus vite”, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. L'opposant Soumaré, ministre du Budget puis Premier ministre de 2007 à 2009 sous le président Abdoulaye Wade (2000-2012), a ensuite été président de la Commission de l'union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Il a été convoqué jeudi à la police.