Arrestation de sa garde rapprochée : Sonko charge Antoine Diome

Ousmane Sonko n'arrive pas à digérer l'arrestation de certains membres de sa garde rapprochée. Face à la presse ce vendredi 4 novembre, le leader du Pastef a encore parlé d'un "complot" orchestré, selon lui, par "Antoine Diome", le ministre de l'Intérieur. "Il s'agit d'un kidnapping, pas d'une arrestation. C'est lâche et indigne", a-t-il fulminé.



Ousmane Sonko a fait savoir que "ceux qui ont été arrêtés sont ceux qui ne le quittaient jamais et qu'ils ont toujours été ciblés".



Le président du Pastef a lavé à grande eau sa garde rapprochée. "Ce qui s'est passé à Tchiky relève d'une légitime défense", a-t-il fait savoir. Poursuivant, Ousmane Sonko confie que les évènements de Tchiky résultent d'une provocation "organisée par une dame, militante de l'Apr et qui travaille à la présidence". "Nous ne pouvions laisser des gens nous insulter et nous lancer des pierres", s'est-il justifié.



Ousmane Sonko n'a pas manqué de charger le procureur de Mbour. "Son communiqué est un tissu de contrevérités. Pire, ce procureur s'est même substitué au juge, en parlant de personnes formellement identifiées comme étant auteurs d'actes de violence".



Ousmane Sonko, qui considère que ces arrestations rentrent dans la volonté de l'État de le nuire, n'auront aucune incidence dans sa marche vers le fauteuil présidentiel. "Ils (l'État) ont pour ambition de freiner notre tournée dans les zones rurales 'Nemmeku tour' et d'installer la peur. Mais c'est peine perdue".