Arrestation du député Cheikh Thioro Mbacké : Les députés de YAW dénoncent un kidnapping et exigent sa libération

Le député Cheikh Thioro Mbacké a été arrêté cet après-midi du jeudi 09 février. Une arrestation qui survient après que le Parlementaire a contesté la décision du préfet du département de Mbacké d'interdire le meeting du parti Pastef, prévu ce vendredi dans cette cité.

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi considère cette arrestation comme « anticonstitutionnelle, illégale, arbitraire et abusive ». Birame Souleye Diop et ses camarades décrivent l’interpellation de leur vice-président comme un « kidnapping », dans un communiqué parvenu à Seneweb. Ils fustigent, en outre, une décision qui viole « scandaleusement et outrageusement l’article 61 de la Constitution et le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale qui assurent au député une immunité parlementaire ».





« Cette énième forfaiture commise par le régime oppresseur et protodictatorial de Macky Sall contre un honorable député vient s’ajouter à la longue liste des arrestations et détentions arbitraires qui sont devenues le sort quotidien des opposants au Sénégal. Elle intervient après la condamnation odieuse à six mois de prison ferme de nos collègues députés Massata Samb et Mamadou Niang par une justice expéditive et couchée. Elle fait suite aussi à l’exclusion du député Aminata Touré de l’Assemblée nationale en violation des articles 60 et 64 de la Constitution », relèvent les Parlementaires de YAW dans le communiqué.