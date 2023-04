Arrestation du maire de Keur Massar-Sud : Ses collaborateurs en colère contre le Réseau des élus locaux du Sénégal et l'AMS

La cellule de communication de la mairie de Keur Massar-Sud est remontée par rapport au silence observé par les élus locaux et l'Association des maires du Sénégal (AMS).





Selon les collaborateurs de Mouhamed Bilal Diatta, aucune déclaration, ni aucun communiqué n'ont été faits depuis l'emprisonnement de leur maire, alors qu'ils ont saisi le Réseau des élus locaux et l'AMS dans cette affaire.





"Nous déplorons vivement le mutisme observé par le Réseau des élus locaux et l'Association des maires du Sénégal. Le Réseau des élus locaux a été créé au lendemain des élections locales de 2022, dans le but d'assister tous les élus locaux dans leurs nouvelles fonctions y compris ceux de YAW. Mais ce qui est désolant, c'est que depuis l'arrestation de notre maire Mouhamed Bilal Diatta, ils n'ont posé aucun acte qui va dans le cadre de sa libération. C'est honteux, parce que Bilal Diatta n'est pas un délinquant fiscal, c'est un maire digne d'une commune qui a été arrêté pour délit d'opinion et c'est un devoir de le défendre, parce que toutes les personnes interpellées aujourd'hui bénéficient du soutien de leur corporation, que ça soit journaliste, médecin ou autre. On ne comprend vraiment pas le mutisme des élus locaux et de l'AMS. Nous les interpellons à prendre leurs responsabilités face à cette situation pour la libération de notre maire. Notamment, nous les avons saisis dans cette affaire, mais aucun acte n'a été posé jusque-là et c'est injuste", a fustigé Amadou Kamara Guèye, conseiller en communication du maire de Keur Massar-Sud sur les ondes de RFM.





Pour rappel, le maire de Keur Massar-Sud, Mouhamed Bilal Diatta, est en prison depuis le 23 mars dernier. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État.