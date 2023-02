Arrestations : Abdoulaye Thomas Faye de Pastef Kaffrine allonge la liste

Responsable de Pastef – Kaffrine et chargé de la Communication, Abdoulaye Thomas Faye a été placé en garde-à-vue samedi après-midi, à la Section de recherches (Sr) de Thiès, pour appel à insurrection, entre autres.



En cause, un post sur Facebook



Très actif sur les réseaux sociaux à travers le compte « Thomas Sankariste Faye », il a été arrêté suite à son post après que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été interpellé et embarqué dans un véhicule blindé de la police pour rallier son domicile à la Cité Keur Gorgui, informe Libération.



Le journal souligne que la Sr de Thiès s’est appuyée sur la Brigade de recherches de Kaolack et la Brigade territoriale de Kaffrine pour procéder à l’arrestation de Faye. Professeur au Lycée technique de Diourbel, le mis en cause a été, par la suite, conduit à Thiès.



Libération rappelle que le « Pastefien » a été déjà arrêté l’année dernière pour offense au chef de l’État, Macky Sall.