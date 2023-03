Arrestations arbitraires :Pastef Mbao met en garde le régime et compte résister

La Coordination communale de Pastef/Mbao apporte son soutien aux patriotes arrêtés dans l'affaire Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang. Face à la presse ce dimanche, Moustapha Sarre et ses camarades ont tiré à boulets rouges sur le régime de Macky Sall.







En effet, les patriotes dénoncent avec la plus grande énergie ces arrestations arbitraires, abusives et ciblées. Ils exigent l’arrêt immédiat et la libération sans condition de tous les détenus.





Dans la foulée, ils décident désormais de s’ériger en bouclier pour mener le combat dans les prochains jours, pour défendre le projet (de Sonko) au péril de leur vie.







Ces militants du Pastef affirment que la confrontation sera inévitable avec le régime. Moustapha Sarre et ses camarades ont fait savoir aussi que personne n'empêchera leur leader Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Et que le peuple sénégalais n'acceptera pas cette volonté manifeste de liquidation.







Par ailleurs, conscient de la gravité de la situation, Pastef/Mbao appelle toutes les forces politiques, sociales et citoyennes à s’unir pour faire face aux dérives autoritaires du régime finissant du président Macky Sall.