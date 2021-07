Arrêt du Conseil Constitutionnel : Me Assane Dioma Ndiaye recadre Ismaila Madior Fall

Assane Dioma Ndiaye

Me Assane Dioma Ndiaye a désavoué le Pr Ismaila Madior Fall qui, dans une sortie médiatique récente a validé l’arrêt rendu la semaine dernière par le Conseil Constitutionnel qui a rejeté les recours de l’opposition parlementaire en annulation des deux lois portant modification du code pénal dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.





« Quand on soutient que le Conseil Constitutionnel n’a pas violé la loi, logiquement on doit être en mesure de dire quel est le texte de loi qui lui a permis de statuer à quatre membres alors que nous sommes pas dans des situations d’indisponibilités temporaires, seule dérogation expresse prévue par l’article 23 de la loi organique régissant son organisation et fonctionnement », a réagi le Président de la Ligue sénégalaise des droits humains.





« D’autre part, poursuit Me Ndiaye, le Conseil constitutionnel sénégalais a toujours été partisan d’une conception statique quant à ses prérogatives et compétences. Qu’est ce qui justifie subitement cette conception dynamique génératrice de la création d’un droit prétorien ? Enfin, l’essence de l’avènement du Conseil constitutionnel procédait du nécessaire parachèvement de l’Etat de Droit dans le prolongement de l’effectivité de la séparation des Pouvoirs telle que conceptualisée par Montesquieu ».