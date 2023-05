Arrêtée et auditionnée sur PV : Une nouvelle infraction pèse sur la tête de Ndèye Maty Niang

L'ancienne journaliste de Trade FM, Ndèye Maty Niang, a été entendue ce mercredi par la Sûreté urbaine, de 11 h à 16 h.





Selon son avocat qui rapporte l'information, en plus des infractions visées au moment de sa garde à vue, une nouvelle infraction lui est imputée. Il s'agit de l'exercice illégal de la profession de journaliste, car elle n'a pas la carte nationale de presse.





Pour rappel, il est reproché à Ndèye Maty Niang d'avoir fait des incitations à la violence et à un soulèvement populaire à travers les réseaux sociaux. Elle a été arrêtée hier par des éléments de la Sûreté urbaine et placée en garde à vue pour appel à l'insurrection, à la violence, à la haine, commission d'actes de nature à compromettre la sécurité publique et outrage à magistrat, selon son avocat Me Moussa Sarr.