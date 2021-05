Arrivée du Président Macky SALL à Fatick : Matar BA enflamme la capitale du Sine

Le Maire de Fatick Matar BA par ailleurs Ministre des Sports, a accueilli ce samedi à Fatick, son mentor le Président de la République Macky SALL, en partance pour Kaffrine dans le cadre de l’entame de sa tournée économique.





Arrivé vers midi à l’entrée de la ville de Fatick par la route Bambey Niakhar, le président a eu l’agréable surprise de constater sous la houlette du Maire Matar BA, la forte mobilisation des populations de sa localité massées tout le long du parcours qui mène à la sortie de la ville vers Kaolack.





Apparemment très content le Président arrêtera 3 fois son cortège pour communier avec les militants. L’apothéose c’est lorqu’il a invité le Ministre Matar a le rejoindre dans sa voiture. L’atmossphere était indescriptible tellement la fusion entre le Président et son poulain était beau à voir

Matar BA unnecessary chance pour Fatick





C'est devenu un secret de politichinelle. Le Maire de Fatick Matar BA, voit chaque jour sa côte de popularité grimper dans la capitale du Sine.Le poulain du Président Macky SALL le doit sans doute á son mentor, le président de l'Apr qui l'a fusionné á sa base politique du Sine. Cependant il faut reconnaître á Matar BA, son coefficient politique personnel, sa légitimité, sa discipline, sa loyauté et sa fidélité au Maire Honoraire Macky SALL, son prédécesseur dont le développement de sa ville natale Fatick restera á jamais lié á son nom.

Le Président Macky SALL a des raisons d'espérer, sa base affective est bien entretenue par l'édile de la ville de Mame Mindiss.

9 ans á la tête de la municipalité aura suffi au Maire Matar BA de convaincre les plus sceptiques .





Son bilan est palpable tant sur le plan de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des sports, de la salubrité, de l'éclairage, de l'assainissement, de l'assistance aux nécessiteux et du social. On ne dira pas que tout est clean car, toute gestion humaine a des imperfections mais compte tenu des maigres ressources dont dispose la ville et les grands chantiers réalisés, on peut sans doute espérer que Fatick est promu à un bel avenir.