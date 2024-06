ASP : Seydina Oumar Touré a rendu visite au ministre de l'Intérieur pour discuter des urgences de l'heure

Nommé directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) par Bassirou Diomaye Faye, l'ex-capitaine Seydina Oumar Touré a rendu sa première visite au ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, le Général Jean-Baptiste Tine.











L'intéressé en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. «Après mon installation à la Direction Générale de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), j'ai effectué, ce matin, une visite auprès de l'autorité de tutelle. A cette occasion, je me suis entretenu avec le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire général », a-t-il fait savoir.









Seydina Oumar Touré et les responsables du ministère de l'Intérieur ont discuté des orientations générales de la tutelle technique et des urgences de l'heure en rapport avec la sécurité de proximité.