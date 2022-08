Assainissement de Touba : "Le budget a été détourné par..." ( Aïda Mbodj)

A quelques jours seulement du grand Magal, plusieurs artères et maisons de Touba sont englouties dans les eaux pluviales. Aïda Mbodj a imputé la responsabilité de cette situation au président Macky Sall et son gouvernement.



La "lionne du baol" fait, par ailleurs, une révélation de taille pour expliquer les causes des inondations à Touba



Le budget de l'assainissement destiné la capitale du mouridisme a été détourné, selon l'ancienne ministre de Me Abdoulaye Wade.



