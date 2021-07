Assane Diouf à Macky : "Non au 3e mandat, 2e vague ba ngui ñeuw dé"

Prenant la parole lors de la méga conférence organisée par Bougane Guèye, leader du mouvement Gueum sa bopp à Mbacké, Assane Diouf appelle à la mobilisation pour faire face à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall.





Ovationné fortement par le public, l'ancien insulteur public numéro 1 demande aux Sénégalais de s'unir pour changer le système.