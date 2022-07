[Parole aux militants] Assane Mbengue (PASTEF) donne 8 raisons de voter pour l'inter-coalition Yewwi-Wallu

Tout le monde l’a constaté, certains pour le déplorer. La campagne pour les élections législatives est marquée par des déclarations éloignées des préoccupations des Sénégalais. Le programme de ceux qui prétendent siéger à l’Assemblée nationale reste largement méconnu. C’est pour cette raison et aussi au regard de l’image que la dernière législature a renvoyée, que Seneweb a décidé de donner la parole aux militants de chaque coalition engagée. Pour ce troisième numéro de la série, Assane Mbengue de la coalition Yewwi Askan wi dresse un tableau de 08 cases pour convaincre ses concitoyens à voter pour l'inter-coalition. Membre de Pastef, Assane Mbengue reste convaincu que la cohabitation est inévitable.



1-LA RUPTURE



“Donner la majorité à la coalition YAW / WALLU pour ces élections, sera pour le Sénégal la plus grande preuve démocratique en instaurant une assemblée de rupture où le contrôle de l’action gouvernementale prendra tout son sens. Et dans un État, il ne peut y avoir séparation de pouvoir que si les démembrements institutionnels qui le composent, détiennent et de manière libre, un pouvoir de validation ou d’invalidation des propositions émanant de l’Exécutif.”



2-ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE EN CONCORDANCE AVEC LES BESOINS ET PRIORITÉS DU PAYS



“Pour une observation critique de la LFI afin d’équilibrer les dépenses budgétaires en rapport avec les ressources et sources de financement dont nous disposons. C’est là où l’expression « se donner les moyens de sa politique » trouve tout son sens. Il ne sert absolument à rien de concourir à un endettement excessif, surtout si nous pouvons l’assainir en bannissant les exonérations tous azimuts. Il faut également lever la grande opacité sur les niches à recettes, surtout dans le cadre des contrats d’exploitation de nos ressources.”



3-PROPOSITION / RÉVISION DE PROJETS DE LOI



“L’exemple qui est encore frais dans nos esprits, reste la loi sur la criminalisation de l’homosexualité qui a été rejetée par cette majorité mécanique. Cette même majorité qui a contribué et de manière drastique à l’affaissement du niveau des débats au sein de l’hémicycle, qui pour certains, est devenu le théâtre de promotion d’une certaine image de leurs leaders politiques. Avec des élus techniquement outillés et à la hauteur de leurs missions, ils seront à même de proposer des lois qui garantissent un équilibre harmonieux de notre société et une stabilité durable.”



4-PROXIMITÉ AVEC LE PEUPLE



“Rappeler que le député est un élu du peuple n’est pas un vain mot. Avec cette nouvelle législature, notre coalition prône une assemblée qui, par proximité, devra s’autosaisir des différentes questions d’ordre économique, sociétal, diplomatique… pour en premier lieu recueillir l’avis des citoyens, avant de proposer et de défendre les positions qui reflètent au mieux leurs aspirations”



5-REDORER LE BLASON DE NOTRE DIPLOMATIE SOUS-RÉGIONALE



“L’espace de la CEDEAO a connu dernièrement des crises principalement dues au syndrome du non-respect de la limitation de mandats par des Chefs d’États véreux qui veulent s’éterniser au pouvoir. Mais aujourd’hui, la jeunesse africaine est bien consciente des enjeux et défis de souveraineté politique et économique qui attendent le Continent. Cette nouvelle législature devra jouer son rôle dans une harmonisation des textes communautaires qui irait dans le sens du respect des constitutions de ses États. Adopter de manière unilatérale la limitation des mandats dans notre espace communautaire, participerait à éradiquer les velléités de soulèvement populaire ou de prise de pouvoir par les armes.”



6-SUPPRESSION DES CONTRATS LÉONINS SUR NOS RESSOURCES



“Nous assistons sous le régime « apériste » à une grosse exploitation des ressources du pays, principalement par des firmes étrangères avec la plus grande opacité qui entoure leurs contrats d’exploitation. Le constat est sans appel, rien qu’en faisant le tour des différents quais de déchargement de nos ressources halieutiques, l’on s’aperçoit avec la plus grande désillusion que le poisson est quasiment devenu un produit de luxe au Sénégal. Les causes sont connues de tous : des licences octroyées à des bateaux-usines qui viennent piller et polluer nos fonds marins, font que beaucoup d’espèces ont totalement disparu de nos mers jadis très poissonneuses. Sur le volet des ressources fossiles, c’est ici au Sénégal que des contrats d’exploitation de notre pétrole ont été octroyés à un certain Frank Timis qui en 2014, pour donner suite à une enquête conjointe de Financial Times and OCCRP, avait établi son implication sur des malversations dans divers dossiers concernant des contrats d’exploitation énergétique, principalement en Afrique. La suite de ce dossier est sans appel : le frère du Président, M. Aliou Sall, a été cité dans cette affaire.



Avec une majorité de notre coalition, toute la lumière sera faite avec des commissions d’enquêtes parlementaires pour rétablir toute la vérité sur ces dossiers et s’assurer qu’à l’avenir, tout accord d’exploitation passera par les commissions techniques de l’Assemblée pour l’intérêt exclusif du Sénégal.”



7-RESPECT DE L’ETAT DE DROIT



“Dernièrement, nous avons vu toutes formes de dérives allant dans le sens de la violation des droits des citoyens : interdiction de manifestations, arrestations d’opposants au régime, interdiction de liberté d’aller et de venir de citoyens en les séquestrant à domicile, etc.



La nouvelle législature que nous proposons devra veiller à la restauration de l’état de droit mais aussi au rétablissement des droits civiques des opposants politiques.”



8-DÉCONCENTRER LES POUVOIR DE L'EXÉCUTIF



“Le simple fait de rattacher les corps de contrôle à la Présidence de la République, montre à suffisance, que ceux qui nous gouvernent veulent être juge et partie. Ce qui a pour conséquence l’instrumentalisation des rapports de ces corps de contrôle, soit pour protéger son camp et ses alliés, soit pour contraindre et oppresser l’opposant.



Ce vote est un moment crucial pour donner à notre démocratie un grand bol d’oxygène. Votez utile en votant les listes de l’inter-coalition YEWWI – WALLU !”