Assemblée : Après l'épisode Zahra Iyane et Yaye Fatou Diagne, Aïda Sow Diawara et Woré Sarr se donnent en spectacle

Faut-il purement et simplement "brûler" l'Assemblée nationale ? En effet, la triste affaire entre Zahra Iyane Thiam et Yaye Fatou Diagne, les députés de Guédiawaye, Aïda Sow Diawara du PS et Woré Sarr du PDS, ont eu, hier, une prise de bec, lors du passage de la ministre de la Famille à l'Hémicycle.





Pour cause, rapporte L'AS, la député socialiste Aïda Sow Diawara a remercié la ministre Ndèye Saly Diop Dieng qui a offert 250 millions Fcfa en guise de crédit aux femmes mareyeurs de Guédiawaye sur l'enveloppe de 500 millions Fcfa octroyée aux femmes.





Woré Sarr, qui dénonce ce "favoritisme" de la ministre de la Femme, rappelle que ce financement n'est pas une propriété de Ndèye Saly Dieng, mais qu'il s'agit de l'argent du contribuable.





C'est ainsi que Mme Diawara est revenue à la charge en lançant que celle qui n'est pas contente peut aller voir ailleurs. Non sans tresser des lauriers à la ministre de la Famille au nom des femmes de Guédiawaye.