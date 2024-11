Assemblée nationale : Abdou Mbow out, sauf si…









Neuvième sur la liste nationale de l’inter-coalition Takku Wallu (APR-PDS), Abdou Mbow ne siégera pas. Sauf si la tête de liste Macky Sall démissionne. Crédité de 531 466 voix 14,67% des suffrages, Takku Wallu a hérité de 8 sièges au scrutin proportionnel. Ce qui met Abdou Mbow (9e position sur la liste) out d’office.









Le ‘’journaliste’’ et ex vice-président de l’Assemblée nationale et Président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakkar lors de la 14e législature, vient de boucler ses 12 ans au parlement. En 2008, il était, par ailleurs, chargé de mission de Macky Sall alors président de l’Assemblée nationale.