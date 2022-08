Assemblée nationale : après Pape Diop, Pape Djibril Fall choisit à son tour son camp

Pape Diop a choisi de rejoindre Bello Bokk Yakaar. Le député élu de Bokk Gis Gis permet ainsi à la coalition présidentielle, qui a récolté 82 sièges sur les 165 en jeu aux Législatives, d’obtenir la majorité absolue à l’Assemblée nationale.





Après l’ancien maire de Dakar et président de l’Assemblée nationale, les regards se sont tournés vers les deux autres députés dont le positionnement sur l’échiquier était encore un secret, scruté : Thierno Alassane Sall d’AAR Sénégal et Pape Djibril Fall de Les Serviteurs.





Fin du suspense. D’après les informations de Les Echos, Pape Djibril Fall a décidé de rester ancrer dans l’opposition. Mais, sans porter d’étiquette. Il sera non-inscrit, précise le journal. Il n’ira donc pas renforcer la majorité de Benno ni s’ajouter mécaniquement aux 80 députés de Yewwi-Wallu.





Dans un communiqué envoyé aux médias, Thierno Alassane Sall d'AAR Sénégal semble s’inscrire dans la même dynamique. Sa coalition clame que son représentant restera dans l'opposition, mais ne proclame aucun lien avec Yewwi-Wallu.