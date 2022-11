[Vidéo] Assemblée nationale : Coura Macky étale ses talents de danseuse

Coura Macky étale ses talents de danseuse

Coura Macky s'est encore donné en spectacle à l'Assemblée nationale. Comme à l'accoutumée, la parlementaire a, pendant l'examen du budget du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, étalé ses talents de danseuse du monde.





Allez faire un tour dans tous les pays du monde et demandez à connaître Coura Ndiaye et on vous dira "The best danser in the Word". Pour elle, Aliou est son ministre en tant qu'artiste et elle se dit disposée à l'aider dans son ministère.





"Viens me voir, je t'aiderai. Je connais tellement de choses dans le monde de la culture", dit-elle.