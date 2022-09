Assemblée nationale : deux députés réélues et fraîchement recrutées dans des ministères

Avant d’être réélues députés, Yeya Diallo et Sira Ndiaye de Benno avaient intégré la Fonction publique. La première a été recrutée au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et la seconde au département du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.



Les Echos, qui donne l’information, se demande comment les deux parlementaires vont faire. Elles ont leurs postes au niveau des ministères où elles ont été recrutées alors qu’elles députés et membres du bureau de l’Assemblée nationale.



Yeya Diallo est la vice-présidente de la commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains et Sira Ndiaye préside la commission Santé et Affaires sociales.