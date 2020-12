Assemblée nationale : Djibril War réclame la criminalisation de certains accidents

Lors de son temps de parole à l’Assemblée nationale, le député Djibril War s’est prononcé sur la récurrence des accidents de la route. Le parlementaire a d’abord souligné le mauvais comportement de certains chauffeurs dans la circulation. Et pour y remédier, il réclame la criminalisation de certains accidents qui sont souvent dus à l’indiscipline et au mauvais comportement de certains chauffeurs.Enfin, M. War demande au ministre des Transports terrestres et du Désenclavement de rendre obligatoire la boite à pharmacie dans les voitures. Car, dit-il, cela permettra de prodiguer les premiers soins avant l’arrivée des secouristes.