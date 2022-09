Assemblée nationale : Et si Mimi fait basculer à nouveau la majorité

Et si Mimi fait basculer à nouveau la majorité

A la sortie du scrutin du 31 juillet 2022, le pouvoir s’est retrouvé avec 82 députés. L’intercoalition Yewwi-Wallu a eu 80 députés et les non-alignés se sont retrouvés avec 3 députés. Ce qui fait 83 élus pour toute l’opposition contre 82 pour la majorité présidentielle qui se retrouvait du coup minoritaire. Pour inverser la tendance, Macky Sall est allé pêcher le plus gros poisson parmi les non-alignés, Pape Diop en l’occurrence. Benno bokk yaakaar pouvait donc se féliciter d’avoir à nouveau la majorité.





Cependant tout pourrait basculer à nouveau. En effet, tête de liste de Benno bokk Yaakaar, Mimi Touré espérait être la candidate de Macky Sall pour la présidence de l’Assemblée nationale. Mais elle a été ‘’trahie’’ et ‘’humiliée’’ au profit de Amadou Mame Diop, proche du couple présidentiel, selon les médias.





Dans sa sortie sur l’Observateur, Mimi Touré a exprimé sa déception et sa détermination à faire face à Macky Sall. « J’aurais pu laisser passer, négocier un poste honorifique, mais il y a des moments où il faut se regarder dans la glace et se demander si on vit pour les valeurs pour lesquelles on s’est battu toute sa vie. Je me suis battue contre l’injustice et je continuerai à le faire », déclare-t-elle.





Par ailleurs, Mimi Touré écarte toute idée de démissionner de l’Assemblée nationale. « Pour être claire, je n’ai pas démissionné de mon poste de député. Mais je reste une militante de la justice et de l’équité ». A partir de ce moment, son siège de député peut devenir une arme redoutable contre Macky Sall.





En effet, Aminata Touré peut choisir de rester dans Benno, mais de voter contre le pouvoir, elle fera ainsi basculer la majorité du côté de l’opposition qui se retrouvera avec 83 députés contre 82 pour le pouvoir. Et c’est là que le président pourra mesurer toute la fragilité de sa majorité réellement relative.