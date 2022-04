Assemblée nationale : Feu les députés Hamady Gadiaga et Dieh Mandiaye Bâ remplacés par Mamadou Dème et Néné Mary

Hamady Gadiaga et Dieh Mandiaye Ba, deux députés de la mouvance présidentielle décédés durant leur mandat, ont été officiellement remplacés ce mardi 12 avril.



Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a procédé, en marge de l’ouverture de la «session ordinaire unique sur le vote des projets de loi autorisant la ratification de certaines conventions internationales par le chef de l’État», à l’installation de Mamadou Dème et de Néné Mary, successeurs respectifs des défunts Hamady Gadiaga (Député de la diaspora, région Europe) et Dieh Mandiaye Ba (Présidente de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains).