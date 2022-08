Assemblée nationale : «Choisir Pape Diop comme président serait une grosse erreur» (cadre de l’APR)

Bocar Diongue ne prend pas de détour pour dire que le camp présidentiel commettrait une grosse erreur s’il permettait à Pape Diop de devenir le président de l’Assemblée nationale, en contrepartie de son ralliement aux 82 députés de Benno Bokk Yakaar. «En quoi est-il plus méritant que d’autres qui sont là, qui se sont battus autour du Président Macky Sall ?», s’interroge dans Les Echos du jour ce membre de la Cellule des cadres de l’APR.



Bocar Diongue embraie : «Ce serait une position arriviste de sa part et ce serait incongru. Franchement, je ne suis pas pour ça et je le dis ouvertement. Qu’est-ce que cela apporterait au Benno ? Non, il y a de meilleurs profils que Pape Diop pour la présidence de l’Assemblée nationale. Ça, nous le disons dès à présent, nous sommes contre.»