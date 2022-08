Assemblée nationale : «La fragilité de la majorité présidentielle conduira nécessairement à la recherche d’équilibre» (Abdoul Mbaye)

Le ralliement de Pape Diop offrant la majorité à Benno Bokk Yaakaar (Bby) 83 députés contre 82 pour l’opposition, ne garantit rien à la mouvance présidentielle. C’est la conviction de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui estime que même avec une majorité, le clan du régime reste encore dans une certaine «fragilité». Un fait inédit qui rompt avec le modèle qui a toujours régné à l’Assemblée nationale.



«On a une Assemblée nationale qui ne ressemblera pas au modèle auquel on nous a habitués. C’est-à-dire une Assemblée nationale avec une majorité présidentielle mécanique qui écrase l’opposition, même quand les députés de l’opposition représentent la majorité des électeurs, parce que c’est le cas depuis 2017», constate Abdoul Mbaye, invité de l’émission "Objection" de ce dimanche sur Sud Fm.



Selon lui, cette posture instable de la majorité présidentielle peut être source d’équilibre du pouvoir Législatif qui pourra enfin jouer son vrai rôle. «Ce que je constate comme essentiel c’est que la fragilité de la majorité présidentielle conduira nécessairement à la recherche d’équilibre», souligne-t-il.



Du côté de l’opposition, Abdoul Mbaye appelle à taire les clivages pour un rassemblement autour de l’essentiel. «Je ne suis pas d’accord qu’on attaque Pape Djibril Fall pour avoir pris l’option de l’indépendance. Je crois qu’il faut rester dans cette dynamique de grand rassemblement qui a permis ce grand succès. Il faut essayer de rassembler sur des bases patriotiques et non pas sur des bases de clivages politiques. A ce moment-là, le peuple du Sénégal pourra avoir une surprise en constatant que même dans le camp de Benno Bokk Yaakaar, il y a des patriotes», suggère-t-il.