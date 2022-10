[Video] Assemblée nationale : Le Groupe d’information républicain demande la démission immédiate de Mimi

Le Gir exige la démission de Aminata Toure

« Aminata Touré doit savoir qu'elle n'est pas plus méritante que ces milliers de militants qui se battent au coté du Chef de l'Etat pour la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent ». Selon le groupe d'information républicain, Mimi doit son mandat de député aux leaders locaux pour avoir été investie sur une liste nationale. « Des femmes et hommes de l'Apr et de BBY se sont sont battus dans leur base pour qu'elle ait des suffrages. Aminata Touré n'a pas de base, elle est libre d'arborer le manteau de la traîtrise mais doit d'abord démissionner », clament les membres du GIR.