Assemblée nationale : le nombre de députés va passer de 165 à 172

L’Assemblée nationale devrait compter 172 députés au sortir des législatives de juillet prochain, soit une augmentation de sept sièges.



Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, et les plénipotentiaires des différents camps qui composent l’hémicycle, sont arrivés à cet accord au cours des concertations tenues ces derniers jours.



Six départements sont concernés par ce changement en vue, d’après Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi.



Thiès et Mbour auront chacun deux de parlementaires de plus. Bounkiling et Médina Yoro Foula, un député par localité.



Récemment érigé en département, Keur Massar aura son siège. Par contre, Pikine, qui comptait six représentants à l’Assemblée nationale, va en perdre un à la faveur de la réforme annoncée.



Ce changement devrait être adopté malgré quelques réticences des groupes de l’opposition et des non-alignés signalées par Les Échos.