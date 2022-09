Assemblée nationale : le nombre de femmes députés a augmenté

La 14e législature comptera plus de femmes que la 13e. En effet, d’après le recensement du journal Enquête, les femmes vont occuper 73 sièges, soit 44,2% de l’Hémicycle. En 2017, elles étaient au nombre de 69, soit 41,8%.



La même augmentation de quatre députés femmes a été notée entre 2012 (65/160) et 2017 (69/165), même si le nombre des députés a évolué entre les deux législatures.



Si elles saluent ces résultats, conséquence de la loi sur la parité, adoptée en 2010, les organisations de défense des droits des femmes demandent plus. Elles estiment que le Sénégal doit aller plus loin en matière de promotion de cette catégorie de la population.



Et dans cette perspective, elles plaident pour qu’une femme dirige l’Assemblée nationale dès la 14e législature, qui sera installée le 12 septembre.