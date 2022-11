Assemblée nationale : Le passage du ministre des Sports reporté sine die à cause de...

Prévu initialement le jeudi 17 novembre selon le calendrier de travail établi par la conférence des présidents du lundi 14 novembre 2022, le passage du ministre des Sports, Yankhoba Diatara, devant l’Assemblée nationale a été reporté à une date ultérieure.





En effet, l’examen de la loi de finances 2023, tenu le même jour et défendu par le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, avait pris fin vers 23 heures. Et comme, Yankhoba Diatara devait prendre l’avion vers 00 h pour la Coupe du monde au Qatar, certains ont proposé à ce que son budget soit voté sans débat. Ce que d’autres n’avaient pas accepté.