Assemblée Nationale : Le plaidoyer de Pape Djibril Fall pour le CESTI

“Le budget consacré au Cesti n'a pas évolué. Depuis plus de 40 ans, il est bloqué à 29 millions. Et pourtant l'établissement est une école d'excellence qui forme des journalistes issus de 12 nationalités”, a relevé, Pape Djibril Fall, lors du vote du Budget de l’Enseignement supérieur. L’ex journaliste, lui-même ancien du CESTI, plaide pour une augmentation des ressources dédiées à l’école “pour lui permettre de mieux assurer sa formation de journalistes d’élite”.



Pape Djibril Fall a, également, milité pour un renforcement du Fonds d'appui à la presse qui permet au Cesti de former les journalistes qui exercent et qui n'ont pas de formation.