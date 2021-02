Assemblée nationale : Les autres points abordés par le bureau

L’Affaire Ousmane Sonko a été le point phare de la réunion du bureau de l’Assemblée nationale, ce jeudi. Mais il y avait d’autres sujets au menu. Il s’agit de trois projets de loi : un sur le partenariat-public-privé (Ppp), un autre sur l’architecture et la profession d’architecte et enfin le dernier sur les actes administratifs.« On ne s’était pas réuni que pour ça (affaire Sonko), on faisait notre travail comme prévu par notre calendrier », déclare Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire Benno bokk Yaakaar, joint par Seneweb.Le projet de loi sur l’architecture intervient quelques jours après l’effondrement d’un immeuble à Khodaba situé entre Sébikhotane et Pout.Quant à la loi sur le Ppp, elle fait partie des réformes phares du Pap2A destiné à relancer l’économie sénégalais après les impacts de Covid-19, mais surtout une croissance portée par les investissements publics, lors du premier Plan d’action prioritaire 2014-2018.