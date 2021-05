Assemblée nationale: Les députés convoqués en séance plénière, vendredi

L'Assemblée nationale va se réunir en séance plénière, ce vendredi 28 mai à 16 heures. L'ordre du jour porte sur l'examen de deux projets de loi. "le projet de loi n°07/2021 modifiant la loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des Pensions civiles et militaires de retraite, modifiée et le projet de loi n°08/2021 modifiant les articles 10 et 13 de la loi n°2017-26 du 13 juillet 2017 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi n°67-42 du 30 juin 1967 portant Code des pensions militaires d'invalidité, modifiée", indique le communiqué de presse reçu de la Direction de la Communication de l'institution.