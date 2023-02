Assemblée nationale : Les députés de Yaw s’attaquent au président Amadou Mame Diop

«Amadou Mame Diop, marionnette. Assemblée piétinée, bâillonnée et ligotée», ont scandé, ce jeudi 23 février, devant les locaux de l’Assemblée nationale, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). Leur rassemblement s’est déroulé «devant un dispositif de sécurité qui aurait dû servir à traquer les ministres et directeurs voleurs de deniers publics et non des députés qui dénoncent une Assemblée croupion mise en léthargie et qui ne sert qu'à liquider et emprisonner des députés et non à parler des préoccupations du peuple», selon Guy Marius Sagna et ses collègues parlementaires.





Ne s’arrêtant pas là, ces élus ont traité «Macky Sall de dictateur». Ils ont aussi dénoncé «l’instrumentalisation de la justice au Sénégal», tout en demandant la libération des otages politiques.