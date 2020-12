Assemblée nationale : Les députés demandent à Alioune Ndoye d'organiser les assises de la pêche

Le secteur de la pêche patauge en eau trouble ces derniers temps. Entre raréfaction des ressources, accords de pêche scandaleux et reconversion forcée des pêcheurs en convoyeurs de migrants, lesquels ont fini d'installer le secteur dans une crise profonde. Pour sortir la pêche sénégalaise de l'ornière, les députés Mansour Sy Djamil et Sira Ndiaye ont demandé au ministre des Pêches et de l'économie maritime d'organiser les assises de la pêche.





"J'aurais aimé qu'on organise ici les assises de la pêche, les assises de l'économie maritime. Nous sommes le 4e pays consommateur de poisson au monde", indique Mansour Sy Djamil.