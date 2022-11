Assemblée nationale : les précisions du remplaçant de Pape Diop

Pape Diop a démissionné de l’Assemblée nationale pour «convenance personnelle». Il est suppléé par Moussa Diakhaté, le porte-parole du parti qu’il dirige, Bokk Gis-Gis.



Ce dernier a déclaré dans les colonnes de les Échos qu’il va suivre la ligne tracée par son leader. «Je suis l’ombre de Pape Diop. (…) Tous les engagements qu’il a pris me lient», a-t-il confié au journal.



Moussa Diakhaté se dit prêt à faire «face à l’opposition avec la courtoisie et le sérieux» qui font, selon lui, sa réputation.



Le nouveau député révèle avoir été informé de son entrée à l’Assemblée nationale par son leader lui-même. «C’est le président Pape Diop qui m’a appelé le jour où il a signé sa lettre de démission pour m’informer», confie-t-il en soulignant avoir accueilli la nouvelle «avec joie, humilité et responsabilité».