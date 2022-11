Assemblée nationale : deux députés de Wallu votent Benno, Mame Diarra Fam au cœur de la polémique

Le budget du ministère de l’Intérieur a été adopté hier, lundi, par 85 voix pour et 79 contre. Mais une polémique est survenue au moment du vote. À la demande de Ibraha Diop de Wallu (opposition), il a été procédé à la vérification des délégations de vote. Et, surprise, il a relevé que deux députés de Wallu ont donné mandat à des parlementaires de… Benno (majorité). D’après Les Échos, il s’agit de Ousmane Thiam et Abdou Mbacké Dolly.



Le cas du premier est plus surprenant. En effet, renseigne le journal, le concerné a remis deux procurations : une à Nafi Fofana, sa collègue du même groupe parlementaire, et une à Seydou Diouf de Benno. Devant les contestations, ce dernier a indiqué Mame Diarra Fam de Wallu a été mise au parfum. Et puisqu’en plus, Seydou Diouf a ajouté à son dossier la pièce d’identité du délégant, c’est son vote qui a été comptabilisé (pour Benno).



Il n’y pas eu de problème pour le vote de Abdou Mbacké Dolly. Ce dernier a désigné comme délégataire le président du groupe parlementaire Benno, Oumar Youm.