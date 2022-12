Assemblée nationale : les membres du bureau réclament des salaires de ministre

Le vote du budget du ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, hier, lundi, était l’occasion pour les députés de poser quelques doléances liées à leur statut et au traitement du personnel de l’Assemblée nationale.



D’après Le Quotidien, parmi les requêtes des parlementaires figure en bonne place «l’alignement des salaires des membres du bureau (du Parlement) sur ceux des ministres, conformément à la réglementation y relative». Les députés ont également demandé le relèvement et la mensualisation des leurs pensions de retraite, en plus du paiement des heures supplémentaires aux membres du personnel de l’Assemblée nationale.



D’après Le Quotidien, le ministre du Travail, Samba Sy, a promis que des solutions appropriées, avec les services concernés, seront trouvées.