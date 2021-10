Assemblée nationale : Renouvellement (à hauts risques) du Bureau pour le pouvoir ce jeudi

En pause depuis plusieurs semaines, les députés sont convoqués, en séance plénière, demain jeudi 13 octobre.



Après l’ouverture de la session, il y aura l’élection du Bureau, rapporte Walf Quotidien dans sa parution de ce mercredi mercredi.



Sauf coup de tonnerre, le bureau sortant sera reconduit dans l’essentiel de ses membres, croit savoir le journal.



Moustapha Niasse n’est pas concerné par cette élection, car il est élu pour un mandat de 5 ans.



À quelques encablures des locales de janvier de 2022, le pouvoir ne prendrait pas le risque de tout chambouler.



Après le renouvellement du bureau, les députés procéderont à l’ouverture de la Session ordinaire unique de l’année 2021-2022.



Au cours de cette session, les députés auront à examiner la loi de finances, c’est-à-dire le budget 2022 déposé à l’Hémicycle par le ministère des Finances et du Budget.



Mais, tout indique qu’il sera aussi question de la demande de levée de l’immunité parlementaire des députés de BBY, Mamadou Sall et Boubacar Biaye, mis en cause dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques.