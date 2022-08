Assemblée nationale : Théodore Cherif Monteil tend la main à YAW et… écarte Wallu

« Aujourd’hui ou demain, nous allons nous réunir pour déterminer notre position. Ce qui est sûr, Macky Sall est écarté. Le point sur lequel nous sommes d’accord est que Macky Sall ne doit pas être là en 2024. Wallu et BBY c’est la même coalition politique. Yewwi, ce sont de vrais opposants, nous pouvons discuter avec eux », soutient Théodore Cherif Monteil.



En effet, selon le membre de la coalition AAR Sénégal , la seule opposition qui existe est YAW . Ainsi , il écarte toute alliance à l’Assemblée avec Wallu dirigée par Me Abdoulaye Wade.



A en croire Théodore Cherif Monteil, la seule entité avec laquelle Aar Sénégal pourrait discuter afin que l’opposition obtienne une majorité est la formation politique de Khalifa Sall et Cie.



Par ailleurs, l’ancien député souligne que dans les jours à venir, sa coalition (Aar Sénégal) va se prononcer sur la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale et déterminer la coalition à soutenir



“Une chose est sûre«Macky Sall ne peut pas compter sur nous », assure Théodore Cherif Monteil dans les colonnes du journal Walf.