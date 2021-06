[Vidéo] Assemblée nationale : Toussaint Manga menace de régler son compte à Mberry Sylla

Toussaint Manga menace de corriger Amadou Mberry Sylla

Une bagarre a éclaté à l’Assemblée nationale, entre les députés Ousmane Sonko et Amadou Mberry Sylla, à la suite d’échanges de propos aigres-doux, entre le camp de l’opposition et celui de la mouvance présidentielle.





Une bagarre qui n’a pas été du goût du parlementaire Toussaint Manga. Il menace de régler son compte à Amadou Mberry Sylla. «Il faut qu’une mesure disciplinaire soit prise contre Mberry Sylla. Si des mesures disciplinaires ne sont pas prises, sachez que nous riposterons vigoureusement contre lui», a-t-il lancé à l’endroit du président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse.





«Il faut que chacun sache là où s'arrêtent ses prérogatives et ses devoirs. On ne va pas accepter l’inacceptable. Personne ne peut terroriser personne. La loi sur le terrorisme dont on parle, on a commencé à terroriser les gens. C’est ça le terrorisme dont vous parlez ? Je réitère encore que des mesures soient prises. Si elles ne le sont pas, on va régler le compte de Mberry Sylla», menace le député de l’opposition.





Moustapha Niasse à essayer de sermonner ses collègues députés tout en les invitant à faire preuve de dépassement, avant de poursuivre les travaux qui les a réunis dans l’hémicycle.