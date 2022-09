Assemblée nationale : Wade out, une femme sera présidente

Les députés de la 14e législature seront installés lundi prochain. Le point d’orgue de cette session inaugurale sera l’élection du président de l’Assemblée nationale.



Moustapha Niasse, titulaire sortant du perchoir, ayant pris sa retraite, un président intérimaire devra être désigné pour conduire le scrutin. Le poste est réservé au doyen d’âge des députés élus.



Bés Bi l’a identifié. Il s’agit de Aminata Dia de l’Alliance des forces de progrès (AFP), donc membre de Benno Bokk Yakaar. Elle est âgée de 78 ans. Cette native de Ziguinchor est comptable de profession. Elle est la présidente des femmes progressistes à Dakar et était jusque-là membre du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT).



Aminata Dia sera assistée par deux secrétaires. Les textes stipulent que la fonction revient aux benjamins de l’Hémicycle à installer. Selon Bés Bi, ce sont Sokhna Ba de Yewwi Askan Wi et Serigne Abo Mbacké Thiam de Wallu, tous les deux de l’opposition et nés en 1990.



Le trio va céder sa place dès l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale avec à sa tête le successeur de Moustapha Niasse.