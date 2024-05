Assises de la Justice : Pourquoi Me Aissata Tall Sall y sera

Le dialogue national portant réforme de la justice s’ouvre ce mardi 28 mai au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). L’AS informe que ce sera en présence de l’ancien Garde des Sceaux, Me Aissata Tall Sall, qui a reçu son carton d’invitation.



L’invitée, reprise par le journal, exprime sa disponible pour « apporter sa contribution à l’amélioration de notre système judiciaire » dont « la plus brûlante des urgences », relève-elle, « au-delà des textes qui gouvernent notre justice » ressort « des conditions matérielles de travail de ses acteurs ».



Selon elle, « ce vaste et important chantier » auquel, rappelle l’ancienne ministre, le Président sortant, Macky Sall, « via le Promij, a déjà affecté 250 milliards de francs CFA de crédits pour la réalisation de tribunaux, de Cours d’appels et de prisons », doit être poursuivi.



N’empêche, l’ancienne mairesse de Podor estime « qu’on aurait pu trouver un meilleur format de discussions et de débats approfondis » surtout « au regard de la gravité et de la densité » du sujet.