Association des maires du Sénégal : Kolda porte son choix sur le maire de Vélingara

Les élus locaux de la région de kolda ont porté leur choix sur le maire de la commune de Vélingara. Wourry Bailo Diallo comme c'est de lui qu'il s'agit, est mandaté par ses pairs pour diriger cette structure nationale.











Une assemblée générale tenue ce jour, est sanctionnée par cette décision qui devrait permettre à kolda de se positionner pour jouer les premiers rôles. Le maire de Vélingara a fait l'unanimité auprès des 40 maires que compte la région mais aussi des trois présidents de Conseil départemental.





À en croire Massiré Souané maire de la commune de salikégné, "Wourry Bailo Diallo est connu pour son expérience et sa longévité à la tête de la commune de Vélingara". Ainsi avec plus de 20 ans à la tête de la mairie, l'édile de Vélingara a les capacités et compétences requises pour aider les communes du Sénégal à se développer davantage.