Atelier : Parlementaires, journalistes, acteurs territoriaux, FDS à l'école de la sécurité de proximité

Des parlementaires, des professionnels des médias regroupés au sein du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie (CORED), du SYNPICS, de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, de l’Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL), ainsi que la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers vont, durant deux jours, plancher sur les questions de "Sécurité de proximité, volontariat, citoyenneté, médias et paix".







L'atelier de partage sur les missions de l’ASP a été présidé par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile.





Birame Faye estime que les journalistes sont des piliers d’un espace social ouvert et recréateur de dialogue.





"En effet, le journaliste est citoyen de son métier, comme tous les acteurs territoriaux, à l’image des honorables députés représentants du peuple et acteurs de la vie publique, sentinelles des règles civiques. La citoyenneté qui guide nos actions est d’ailleurs mise en relief par la Constitution sénégalaise en son article 25 alinéa 3 qui stipule que «tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics»", a assuré le ministre.





Pour Birame Faye, l’État, à travers son gouvernement, réaffirme sa «détermination à lutter pour la paix et la fraternité? avec tous les peuples du monde».





Quant à la gendarmerie nationale, à la police nationale et la brigade des sapeurs-pompiers, le ministre a assuré qu'elles méritent respect pour leur engagement sans faille dans la sécurisation des personnes, des biens, mais aussi dans la promotion de la paix et la tranquillité des territoires.





Considérée comme un outil opérationnel d'absorption du gap du chômage et de la promotion de la sécurité de proximité dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), l’ASP est l’un des plus grands projets du président Macky Sall, selon ministre Birame Faye.





"Les assistants à la sécurité de proximité, considérés comme des auxiliaires du développement déployés au niveau de l’Administration territoriale et judiciaire, à la police nationale, à la gendarmerie nationale, dans les collectivités territoriales, dans les quartiers et autres services techniques, ont largement démontré leur patriotisme et leur engagement à travers une forte mobilisation sociale observée pendant la pandémie à la Covid-19 et lors des inondations", a félicité le ministre.





L'ASP, pour sa part, veut s'appuyer sur les médias afin d'assurer des "fonctions de communication sociale, d’éducation et de transmission de la culture de la paix et de la citoyenneté.





"Avec les forces de défense et de sécurité, nous comptons sur leurs expériences pour jouer pleinement nos rôles de préventionnistes", a fait savoir Mamadou Saliou Sow, DG de l'ASP.