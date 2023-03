Attaque contre Idrissa Seck : Yankhoba Diatara recadre son “frère” Maodo Malick Mbaye

C'est avec «grande surprise» que le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara, dit avoir lu la «Lettre» du Directeur général de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye, leader politique membre de la mouvance présidentielle. Une lettre où celui-ci s’en prend au Président Idrissa Seck, coordonnateur régional de la coalition Benno Bokk Yakaar aux dernières échéances électorales.





Et fraternellement, Yankhoba Diatara d'en profiter pour rappeler que «dans son communiqué suite aux résultats des législatives, le Président Idrissa Seck avait félicité tous les membres de la coalition à Thiès, tout en les exhortant à consolider la mobilisation et l'unité en vue de gagner ensemble les échéances futures». Le Ministre des Sports dit ne pas croire donc pas que «ce dernier (Idrissa Seck) veuille se mettre dans une posture d'enfoncer le couteau dans une plaie qui n'existe aucunement».





«Le Président Idrissa Seck a, lors du séminaire du 25 février de notre Parti, tout simplement relevé, beaucoup plus dans notre Parti d'ailleurs que dans la coalition - je t'invite à revoir l'intégralité de la vidéo - des querelles de positionnement qui nous ont quelque peu porté préjudice», indique Diatara. Cela, ajoute-t-il, «dans le but de nous inciter à nous amender, chacun en ce qui le concerne, afin de voir notre coalition profiter de sa force incontestable à Thiès».





Il rappelle que l'ancien Premier ministre a par la suite appelé tous les militants de Rewmi à «fortifier le Parti et à consolider l'unité et la solidité de la coalition, en toutes circonstances, conformément aux instructions du Président de notre coalition, le Président Macky Sall».