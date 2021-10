Attaque de Baye Mbaye Niass contre le maire de Kaolack et Macky Sall : La réplique cinglante d’un proche de Mariama Sarr

La sortie de Baye Mbaye Niass, fils de Cheikh Ibrahima Niass, sur la contribution de Macky Sall au Gamou 2021 de Médina Baye, a suscité une polémique dans la cité religieuse. Selon le guide religieux, Macky Sall a donné comme appui 120 000 F Cfa à chaque fils de Baye Niass.





La réplique du camp de Mariama Sarr n’a pas tardé, avec la déclaration d'Amadou Diallo, Directeur du Renouveau du service public et proche du maire de Kaolack.





‘’Madame le Maire de Kaolack, Mariama Sarr s’est toujours inscrite dans cette logique participative de manière significative à l’organisation de toutes les manifestations religieuses dans et en dehors de la commune. Ce qui lui a valu les félicitations et prières des khalifes généraux".





Amadou Diallo parle de personnes malintentionnées qui essaient de faire chanter les autorités pour leur propre intérêt. ‘’Il est bon de rappeler à certains maîtres chanteurs, que Madame le Maire n’agit pas sous l’effet de la pression et du chantage. Si vous avez la chance de bénéficier du titre de marabout par la grâce des ancêtres, vous devez avoir l’équilibre et la sagesse de comprendre que l'islam bannit l’ingratitude, la médisance et le mensonge’’, lance-t-il.