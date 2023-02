Attaque du cortège de Ousmane Sonko : Déthié Fall déplore ""des scènes indignent d'un pays comme le nôtre"

Le Président du PRP, Dethié Fall déplore les événements qui ce sont déroulés ce jeudi contre le cortège du leader du Pastef.







Il évoque "des faits alarmants" d'entrave à la liberté sacro-sainte de déplacement conférée par la Constitution et des faits d'atteinte à l'intégrité physique d'un citoyen et à la destruction de biens lui appartenant.





"Comment, au Sénégal, jadis pays de paix et de démocratie, peut-on casser la vitre du véhicule d’un leader de l’opposition pour l’enlever avec tout ce que cela pouvait occasionner comme dégât physique sur sa personne ? Ces scènes d'une particulière gravité, indignes d'un pays comme le nôtre, dénotent du manque de retenue, d'excès de zèle du régime du Président Macky Sall", dénonce Déthié Fall.





Il fustige le traitement injuste subi par Ousmane Sonko, Président du Parti Pastef-Les patriotes. Surtout que cela "est incommode à l'Etat de droit" et "inacceptable dans une République".





"Je manifeste et renouvelle mon indéfectible soutien à mon frère Ousmane Sonko, et appelle tous les Sénégalais épris de justice à rester mobilisés et déterminés pour la défense de la démocratie et la préservation des acquis démocratiques", invite Déthié Fall.