[Vidéo] Attaques contre Diatara autour de la 3ième candidature de Macky Sall : Les rewmistes de Thiès-Ouest clarifient le débat

Attaques contre Diatara sur le 3e Mandat

Des éclaircissements sur les sorties croisées de la coordination des jeunes de Rewmi de la commune Thiès-Est et la Convergence des Jeunesses républicaines de la commune Thiès-Ouest, contre le ministre Yankhoba Diattara par rapport à sa position sur la 3ième candidature du Président Macky Sall, a permis à la coordination des jeunes de la commune Thiès-Ouest du parti Rewmi, de clarifier le débat.





« Ces sorties cousues d’incohérences des Jeunesses de la coordination des jeunes de Rewmi de la commune Thiès-Est et de la Convergence des Jeunesses républicaines de la commune Thiès-Ouest, qui restent tous des ‘’frères’’ et ‘’sœurs’’ d’une même coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), loin d’être cautionnées par le ministre Yankhoba Diatara, n’agréent guère au Président Macky Sall et au Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck », se désole la coordination des jeunes de la commune Thiès-Ouest du parti Rewmi. Qui renseigne que « Diatara n'est ni de près ni de loin mêlé à ces sorties-là. Le ministre des Sports fait toujours comprendre n’avoir comme seul patron sur le plan politique, le Président Idrissa Seck, et sur celui institutionnel, le président de la République Macky Sall. Il travaille inlassablement à la consolidation des retrouvailles entre ces deux derniers et à conforter la solidarité gouvernementale, aussi à mériter la confiance du Chef de l'État ».





A ses «frères» et «sœurs» de l'Apr et de Rewmi, donc de Benno, le coordonnateur des jeunes de Rewmi à Thiès-Ouest, Diadji Aw, leur rappelle : «Nous sommes condamnés à travailler ensemble, à rester unis, soudés dans l'unité des cœurs, des esprits et des idées, à faire bloc et descendre sur le terrain, travailler d'arrache-pied derrière le président de la République Macky Sall et le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), pour la victoire de notre coalition Benno Bokk Yakaar (BBY)». Et de penser, pour y parvenir, que « Nous ne devons point nous démarquer du chemin tracé par Macky Sall et Idrissa Seck, qui n’œuvrent que pour l'intérêt du Sénégal ». Il rappelle que le ministre Diatara ne cesse de réitérer les vœux du Président Sall et de son mentor Idrissa Seck, engageant les uns et les autres à « occuper en permanence le terrain, remobiliser les troupes, travailler à la victoire de la mouvance présidentielle ».





Par rapport à la question de la candidature de BBY à la présidentielle 2024, « les leaders se décideront le moment venu », estime Diadji Aw, qui lance un appel à toute la famille de la mouvance présidentielle à « se départir des panels, des points de presse, éviter les salles de rencontre, pour exclusivement se consacrer au travail qui, seul, paie. Il nous faut aller à la rencontre des populations, vulgariser les réalisations du Président Macky Sall, défendre son bilan élogieux sur toute l'étendue du territoire national, en particulier à Thiès ». Les Jeunesses de Idriss Seck invitent toutes les composantes, l’ensemble des leaders de Benno Bokk Yakaar, à Thiès, à « réserver un accueil mémorable au président de la République et à son gouvernement ». Elles rappellent « l’intérêt que le Chef de l’Etat accorde à la région de Thiès qui a eu à bénéficier de gigantesques investissements dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE) ».