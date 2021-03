Attaques contre Gfm : Le message de Sonko à ses partisans

Ousmane Sonko a rendu visite, ce vendredi, au Groupe futur médias (Gfm), après les attaques qu'il a subies lors des manifestations violentes au Sénégal, suite à l'arrestation du leader du Pastef le 03 Mars. Ce dernier a saisi l'occasion pour regretter ce qui s'est passé et exprimer sa solidarité au groupe de Youssou Ndour."C'est des pratiques que nous dénonçons, que nous condamnons. Les groupes de presse ne peuvent pas être nos adversaires. Chaque groupe de presse a une ligne qu'il faut respecter", se démarque Sonko.Ousmane Sonko qui voudrait que pareils actes ne puissent pas se reproduire rappelle à ses partisans l'importance de laisser les médias faire leur travail."Je lance un appel à tous les Sénégalais et à ceux qui se réclament de nous de cesser toutes pratiques similaires à l'avenir, de respecter la presse et de la laisser exercer librement son travail. "