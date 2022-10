Attaques contre Mahmoud Saleh : Ibou Sagna tacle Thierno Lo

Ibou Sagna tacle Thierno Lo

Ibou Sagna, responsable de l'Apr et proche collaborateur de M. Saleh, répond à Thierno Lo suite aux attaques de ce dernier contre l’ancien directeur de cabinet du président de la République Macky Sall. Selon Ibou Sagna, le Président de la République qui a occupé plusieurs fonctions de Directeur général de Petrosen à président de l’Assemblée nationale en passant par les postes de ministre, de Premier ministre jusqu’à devenir depuis 2012 président de la République n’est pas facile à manipuler.





"Avec toutes ses expérimentations acquises depuis, peut-on dire que le Président Macky Sall manque d'expériences ? Peut-on dire que le Président Macky Sall est un homme influençable, manipulable ?", se demande Ibou Sagna pour qui "pondre de telles inepties comme l'a fait Thierno Lo est juste un simple blasphème".





A son avis, Thierno Lo est en train de jeter l’opprobre sur des personnalités qui sont de loin plus méritantes que lui et parmi lesquelles Mahmoud Saleh.

L’ancien ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature sous Wade, dit M. Sagna, n'a rien à dire car n'ayant jamais gagné une élection du temps de Wade jusqu'à la deuxième alternance. A l’en croire, Thierno Lo a plutôt usé de son ‘’compagnonnage intéressé’’ avec l'éminent Pr Iba Der Thiam pour se tailler des zones d’influences personnelles dans la galaxie Wade.





‘’Au-delà des nominations peut-il nous rappeler quelle initiative, quelle noble action, il a eu à mener sous le règne de Wade’’ ? se demande Ibou Sagna tout en rappelant à Thierno Lo, alias Zidane qu’il a longtemps combattu Macky Sall quand celui-ci avait créé son parti l'Alliance pour la République (APR). Malgré tout, il a rallié en 2012 la mouvance présidentielle.





‘’Thierno Lo manque totalement de respect au Chef de l’Etat en le présentant comme un pantin qui ne décide de rien, jusqu’à mettre le pays en danger. C’est grave et ça ressemble plutôt à une tentative de dénigrement qui ne dit pas son nom en passant par ses loyaux collaborateurs. Quelle insulte au Président Macky Sall !", déplore Ibou Sagna.





D'après lui cette entreprise de dénigrement contre Macky Sall n'est pas gratuite.





"Nous allons assister de plus en plus à de pareilles sorties pour isoler et changer la perception des SÉNÉGALAIS sur la véritable personnalité du Président Macky Sall.





C'est la première attaque ad hominem contre le Chef de l’Etat à ce niveau de gravité, de violence et de haine depuis 2012 ! Thierno Lo n’est pas seul ! Sa réaction au tweet de Mankeur Ndiaye est la suite logique d'une longue haine viscérale envers le Président Macky Sall’’, ajoute M. Sagna.





"Le Président Macky Sall est un être crédule : c’est ce que tente de démontrer cette équipe qui s'est fixée pour objectif de miner les assises de la gouvernance et la cohésion de la mouvance pour poser leur alternative de conquête du pouvoir. Bas les masques ! Bas les cagoules ! L'heure n’est pas à l’isolement du Président", crie Ibou Sagna.